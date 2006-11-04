Социал-демократы, вероятно, войдут в партию Тимошенко

Василий ОНОПЕНКО сложил полномочия председателя Украинской социал-демократической партии.

Об этом сообщает “5 канал”. (В сентябре В.ОНОПЕНКО возглавил Верховный Суд Украины, а действующее законодательство запрещает совмещать эту должность с политической деятельностью.)

Новым председателем УСДП избрали руководителя киевской партийной организации, заместителя председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Евгения КОРНИЙЧУКА.

Между тем основатель партии – В.ОНОПЕНКО - не исключает, что к следующим выборам УСДП войдет в партию Юлии ТИМОШЕНКО "Батькивщина".

В частности, по словам В.ОНОПЕНКО, "я понимаю, что на следующих выборах, если это будет, например, через несколько лет, может измениться пропорциональность избрания депутатов разных уровней в Верховную Раду, в местные советы, и нужно думать о блоке. А я не исключаю, что может быть в перспективе слияние Украинской социал-демократической партии с партией “Батькивщина”, ведь мы очень близки и по идеологии и по человеческим отношениям".