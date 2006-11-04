Ющенко обеспокоен взятием Щербаня на поруки
Об этом сообщила пресс-служба Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет взятие бывшего председателя Сумской областной государственной администрации Владимира ЩЕРБАНЯ на поруки народными депутатами из парламентского большинства «красноречивым, но весьма сомнительным жестом».
Об этом УНИАН сообщили в официальном интернет-представительстве главы государства.
Президент предостерегает политиков, в первую очередь с депутатскими мандатами, от вмешательства в следствие и судопроизводство. «ЩЕРБАНЬ всячески скрывался от правосудия, убежал от него за океан, разыскивался Интерполом», – заметил В.ЮЩЕНКО. Взяв подозреваемого в уголовных преступлениях на поруки, народные депутаты, очевидно, «хорошо осознают все возможные правовые последствия и последствия для репутации такого шага».
Президент считает прибытие в Украину из США В.ЩЕРБАНЯ «выдворением человека, который на родине подозревается в нескольких очень серьезных преступлениях».
Глава государства благодарен американской стороне, которая вернула украинским правоохранительным органам их подследственного. В.ЮЩЕНКО рассматривает дело экс-губернатора исключительно в юридической плоскости, «без каких-либо политических примесей», – цитирует слова главы государства его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА. «Те, кто называет в действиях правоохранительных органов относительно ЩЕРБАНЯ другие мотивы, кроме требований закона, сознательно вводят общество в заблуждение», – заявил Президент. По его мнению, любые попытки представить дело бывшего губернатора Сумской области в политическом свете - безответственны и недопустимы.
Президент отмечает, что окончательное слово по делу В.ЩЕРБАНЯ должен сказать только суд. «Перед правосудием ровны все. Сегодня следствие должно квалифицированно доказать обоснованность обвинений. В этом заинтересованы все: и сам ЩЕРБАНЬ, и правоохранительные органы, и общество, и правительство, и парламент, и Президент», – подчеркнул глава государства.
Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ сегодня вернулся в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима.
По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов.
В соответствующем постановлении отмечается, что 3 ноября 2006 года в Генпрокуратуру поступило письменное ходатайство от народных депутатов Яна ТАБАЧНИКА, Евгения ГЕЙЛЛЕРА, Михаила МИРОНЕНКО, в котором они просят органы досудебного следствия в случае возвращения В.ЩЕРБАНЯ из США в Украину избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, а именно – передать экс-губернатора Сумской области под их личную поруку.
В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.
В.ЩЕРБАНЬ занимал должность председателя Сумской ОГА с декабря 2002 года по январь 2005 года.