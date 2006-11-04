Кто возглавит молодежное крыло Нашей Украины

Юрий ПАВЛЕНКО оставляет ряды руководства молодежного крыла партии Народный союз "Наша Украина".

Как сообщает “5 канал”, об этом он сам заявил на съезде Молодежного союза, посвященном первой годовщине его основания.

Сегодня на съезде должны избрать новое руководство общественной организации. Ю.ПАВЛЕНКО также заверил, что кадровые пертурбации никоим образом не связаны с ситуацией в рядах НСНУ.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, "есть просто попытка активизировать работу Молодежного союза “Нашей Украины” за счет вхождения в руководящие органы новых молодых людей и увеличения в руководящих органах регионального представительства”. Он отметил, что когда впервые формировали руководящие органы, на тот момент не существовало ни одной региональной организации. “Сегодня есть региональные организации в каждой области, есть мэры городов, есть депутаты областных, районных, сельских советов, каждый из которых имеет право претендовать на руководство в организации и на центральном уровне также", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.