Ющенко утвердил план подготовки своего визита в Швейцарию

Указ - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ № 275/2009 «О подготовке официального визита Президента Украины в Швейцарскую Конфедерацию». Текст указа размещен на официальном сайте главы государства. Этим указом “с целью надлежащей подготовки официального визита Президента Украины в Швейцарскую Конфедерацию и в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины” утвержден План мероприятий по подготовке официального визита Президента Украины в Швейцарскую Конфедерацию. Кабинету Министров Украины поручено обеспечить выполнение данного Плана мероприятий.

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