Ющенко утвердил план подготовки своего визита в Швейцарию

13:43, 28 апреля 2009
Политика
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Указ - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ № 275/2009 «О подготовке официального визита Президента Украины в Швейцарскую Конфедерацию».

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Этим указом “с целью надлежащей подготовки официального визита Президента Украины в Швейцарскую Конфедерацию и в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины” утвержден План мероприятий по подготовке официального визита Президента Украины в Швейцарскую Конфедерацию.

Кабинету Министров Украины поручено обеспечить выполнение данного Плана мероприятий.

 

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