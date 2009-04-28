Ющенко утвердил план подготовки своего визита в Швейцарию
13:43, 28 апреля 2009Политика
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Указ - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ № 275/2009 «О подготовке официального визита Президента Украины в Швейцарскую Конфедерацию».
Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.
Этим указом “с целью надлежащей подготовки официального визита Президента Украины в Швейцарскую Конфедерацию и в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины” утвержден План мероприятий по подготовке официального визита Президента Украины в Швейцарскую Конфедерацию.
Кабинету Министров Украины поручено обеспечить выполнение данного Плана мероприятий.
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