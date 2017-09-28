Парубий считает, что 3 октября Рада завершит рассмотрение судебной реформы и примет пенсионную реформу

Председатель Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что во вторник, 3 октября, парламент завершит рассмотрение законопроекта о проведении судебной реформы и примет законы, необходимые для пенсионной реформы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Мы его (рассмотрение законопроекта) во вторник завершим. И я думаю, что мы во вторник проголосуем за пенсионную реформу - там гораздо меньшее количество поправок", - сказал он.

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"И думаю, что на следующей неделе мы еще успеем рассмотреть ряд законов по безопасности, в частности о кибербезопасности", - отметил Парубий.

Как сообщал УНИАН, парламент две пленарных недели подряд рассматривал поправки к законопроекту о судебной реформе. В целом к проекту закона подано 4 тыс. 383 поправки.

Верховная Рада 13 июля 2017 года приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, в рамках которой правительство планирует в октябре провести повышение пенсий на сумму от 200 до 1000 грн для 9 млн пенсионеров, а также ввести механизм индексации в соответствии с инфляцией и ростом зарплат.

Премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству призвал парламентариев рассмотреть и принять пенсионную реформу на следующей пленарной неделе - 3 октября.

Принятие пенсионной реформы является одним из условий ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша кредита, вместе с требованиями ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.