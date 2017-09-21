Рада сегодня продолжает рассматривать судебную реформу (онлайн)

Сегодня Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение во втором чтении президентского законопроекта о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и иные законодательные акты (№6232).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшней повесткой дня предполагается рассмотреть еще четыре вопроса.

Два из них также касаются судебной системы, а еще два - пенсионной реформы.

Как сообщал УНИАН, законопроектом о судебной реформе, согласно тексту ко второму чтению, устанавливается, что в судах функционирует Единая судебная информационно-телекоммуникационная система. Она обеспечивает обмен документами в электронной форме между судами, между судом и участниками судебного процесса, между участниками судебного процесса, а также фиксирование судебного процесса и участие участников судебного процесса в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Исковые и другие заявления, жалобы и иные процессуальные документы, которые подаются в суд и могут быть предметом судебного разбирательства, в порядке их поступления подлежат обязательной регистрации в Системе в день поступления документов.

Представление, пересылка, обмен документами, совершение иных действий в электронной форме с помощью Системы осуществляются с использованием электронной цифровой подписи, приравненной к собственноручной подписи в соответствии с законом.

Определение судьи или коллегии судей (судьи-докладчика) для рассмотрения конкретного дела осуществляется системой в порядке, определенном Кодексом (автоматизированное распределение дел).

Трансляция судебного заседания осуществляется с разрешения суда. Если все участники дела участвуют в судебном заседании в режиме видеоконференции, осуществляется трансляция хода судебного заседания в сети Интернет в обязательном порядке.

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Лица, присутствующие в зале судебного заседания, представители средств массовой информации могут проводить в зале судебного заседания фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных видео- и аудиотехнических средств без получения отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных Кодексом.

Лица, желающие присутствовать в судебном заседании, допускаются в зал судебных заседаний при наличии свободных мест до начала судебного заседания или во время перерыва.

При голосовании за законопроект в первом чтении изменений в законы Украины "Об исполнительном производстве", "О банках и банковской деятельности" одновременно с соответствующими изменениями в процессуальные законы предлагалось внедрить систему автоматизированного ареста средств, которая, как отмечалось, должна была дать возможность обеспечить оперативное (в пределах нескольких минут) выявление денежных средств, принадлежащих ответчику или должнику, и наложить на них арест в соответствии с судебным решением или постановлением государственного исполнителя.

Ко второму чтению, по словам председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича из документа было изъято положение об автоматическом арест средств. Также было учтено предложение не увеличивать ставки судебного сбора, а институт электронного судопроизводства предлагается вводить только через год после того, как закон вступит в силу, чтобы было время на надлежащую подготовку к внедрению этого института.

Среди прочего, в частности, в Кодексе административного судопроизводства Украины определяются особенности производства по типиовых и примерных делах.

Законопроектом также определяются основания проведения урегулирования спора с участием судьи, которое проводится по соглашению сторон до начала рассмотрения дела по существу.

Во время урегулирования спора с участием судьи запрещается использовать портативные, аудиотехнические устройства, а также осуществлять фото- и киносъемку, видео-, звукозапис. В законопроекте говорится и о порядке рассмотрения дел Верховным Судом, который является судом кассационной инстанции по административным делам. Он пересматривает судебные решения местных и апелляционных админсудов в кассационном порядке как суд кассационной инстанции.

Среди прочего, в Законе Украины "Об исполнительном производстве" вводится Единый государственный реестр исполнительных документов - автоматизированная система сбора, хранения, защиты, учета, поиска электронных исполнительных документов, а также предоставление информации из него.