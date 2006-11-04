Щербаню избрана мера пресечения

Следователь Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины принял решение прекратить розыск бывшего председателя Сумской областной государственной администрации Владимира ЩЕРБАНЯ по линии Интерпола и избрать для него меру пресечения - взятия на поруки.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Как сообщал УНИАН, сегодня в интервью журналистам В.ЩЕРБАНЬ заявил, что за него после прилета в Украину поручилась группа народных депутатов от Партии регионов, среди которых, в частности, Ян ТАБАЧНИК и Михаил МИРОНЕНКО.