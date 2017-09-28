Порошенко требует наказать виновных в трагедии в Калиновке

Президент Украины Петр Порошенко призывает правоохранительные органы привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.

Об этом Порошенко заявил во время заседания военного кабинета сегодня в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко обратился к руководителям Генеральной прокуратуры, СБУ, Национальной полиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии.

«Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии? Значит будем привлекать к ответственности тех, кто будет (виновен - ред.) По другим версия», - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области.

Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека травмированы.

Происшествие на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.