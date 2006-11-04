Щербань доставлен в Главное следственное управление Генпрокуратуры

Бывший председатель Сумской областной государственной администрации Владимир ЩЕРБАНЬ после прилета из США в Киев доставлен в сопровождении работников правоохранительных органов в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, возле трапа самолета в аэропорту «Борисполь» начальник линейного отдела внутренних дел зачитал В.ЩЕРБАНЮ постановление прокуратуры Сумской области, датированное 5 мая 2005 года, в котором отмечается, что В.ЩЕРБАНЬ объявлен в розыск.

Кроме того, в постановлении прокуратуры сказано, что в случае задержания В.ЩЕРБАНЯ об этом необходимо известить следственный отдел прокуратуры Сумской области.

В то же время, как проинформировали журналистов сотрудники Департамента связей с общественностью МВД Украины, которые присутствовали при объявлении В.ЩЕРБАНЮ постановления, адвокат последнего, который прибыл с ним, показал В.ЩЕРБАНЮ еще какой-то документ, но что это за документ, кем издан и что он содержит, пока неизвестно.

Кроме того, в интервью журналистам народный депутат от Партии регионов Ян ТАБАЧНИК, который также прибыл в Главное следственное управление Генпрокуратуры, высказал надежду, что В.ЩЕРБАНЯ после проведения соответствующих следственных действий отпустят, поскольку он невиновен.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ сегодня прибыл из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима.

В Украине его обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.