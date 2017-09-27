У Кличко заявили, что в проекте госбюджета-2018 киевлян лишили средств на дороги, зарплаты и медоборудование

Из-за содержащихся в проекте Государственного бюджета на 2018 год дискриминационных норм по отношению к Киеву, город может недополучить около 2,3 млрд гривен. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Украины, советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец.

Он напомнил, что Киевсовет уже принял обращение к Верховной Раде Украины и Кабинету министров относительно дискриминационных норм по отношению к столице в проекте госбюджета на 2018 год.

«Под дискриминационными нормами подразумевается, отсутствие финансирования в тех строчках бюджета, где есть все регионы, за исключением столицы. Киевский бюджет недополучит около 2,3 млрд гривен!» – сообщил нардеп.

В частности, он отметил, что на Национальный дорожный фонд в проекте бюджета предусмотрено 11,4 млрд гривен, однако Киева в перечне регионов, подлежащих финансированию, нет. Таким образом столица на дороги недополучит около 800 млн гривень.

«В проекте бюджета-2018 присутствует субвенция на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог разного значения (от местного до коммунального). Это новый проект правительства, который направлен на улучшение дорожной инфраструктуры в стране, фактически он заменит так называемый «таможенный эксперимент», благодаря которому, например, столица получила в 2016 году – 700 млн грн, в 2017 году – 800 млн грн. На Национальный дорожный фонд в проекте бюджета предусмотрено 11,4 млрд гривен. В перечне регионов на финансирование есть все регионы нашей страны, за исключением Киева, почему столицу забыли большой вопрос, в первую очередь, адресованный министру финансов, ведь Киев является самым крупным транспортным узлом всей страны. Столица на дороги не дополучит около 800 млн гривен!» – констатировал Белоцерковец.

По его мнению, есть два выхода из сложившейся ситуации: изменить закон о Национальном дорожном фонде или продолжить исключительно для Киева «таможенный эксперимент».

Также парламентарий раскритиковал отсутствие дотаций на передачу высших учебных заведений на финансовое обеспечение столицы. При этом всем другим регионам Украины предусматривается соответствующая дотация в общей сумме 16,5 млрд гривен.

«В 2018 году городу Киеву планируется передать 29 государственных высших учебных заведения I-II уровня аккредитации на финансовое обеспечение. Это примерно 271,6 млн гривен, необходимых для данных учебных заведений. Киев не единственный регион, которому планируют передать высшие учебные заведения, но всем другим регионам Украины предусматривается соответствующая дотация в общей сумме 16,5 млрд гривен, загадочным образом строчку «Киев» потеряли, и столицы нет в перечне регионов, на которые предусмотрена данная дотация», – возмутился нардеп.

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Белоцерковец акцентировал внимание на том, что на 369 млн гривен Киеву уменьшили объем финансирования образовательной субвенции. Вследствие чего столица недополучит еще 1,153 млрд гривен, предусмотренных на зарплаты учителям школ и ПТУ.

«Образовательная субвенция тратится исключительно на зарплаты учителям школ и ПТУ. В предыдущих бюджетах государство обеспечивало 100% зарплат учителей, перечисляя соответствующую субвенцию в города и регионы. Исходя из недавно проголосованной реформы сферы образования, планируется увеличения зарплаты учителей на 25%! В среднем объем финансирования на зарплаты для учителей увеличивается для всех регионов на 16,5%. Теперь о дискриминации по отношению к нашей столице. Объем финансирования образовательной субвенции для Киева на 2017 год – 3,137 млрд гривен, а планируется на 2018 год – 2,768, то есть вместо необходимого увеличения на 784 млн гривен, Киеву уменьшают субвенцию на 369 млн гривен. То есть Киевский бюджет недополучит 1,153 млрд гривен!», – выразил негодование советник мэра Киева, добавив при этом, что фактически в проекте бюджета предлагается уменьшить зарплату учителям столицы на 12% вместо увеличения на 25%.

Кроме того, Дмитрий Белоцерковец заявил, что в госбюджете-2018 столицу исключили из списка на покупку ангиографического оборудования.

«В проекте бюджета есть строчка на покупку ангиографического оборудования для регионов страны, общая сумма 150 млн гривен, но по каким-то причинам не все регионы есть в списке на покупку данного оборудования, в том числе забыли и о Киеве», – написал Белоцерковец.

Он подчеркнул, что принятия бюджета в такой редакции является недопустимым, и призвал премьер-министра Украины Владимира Гройсмана вмешаться в данную ситуацию.

Как сообщал УНИАН, правительство заложило в госбюджет-2018 рекордный курс доллара.