В Украину не пустили депутата Европарламента от Венгрии

17:29, 27 сентября 2017
Политика
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За посещение неподконтрольных Украине территорий и слова поддержки боевикам, СБУ запретила въезд депутату до 2019 года.

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Пограничники не разрешили въезд на территорию Украины депутату Европарламента от венгерской радикальной партии "Йоббик" Кристине Морваи. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Читайте такжеЖурналисты выяснили, кто раздувает антиукраинские настроения на Закарпатье (видео)"Около 15 часов на Закарпатье на границе с Венгрией сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и не пропустили в Украину венгерскую политическую деятельницу, которой Служба безопасности Украины запретила въезд до июля 2019 года", - пишет он.

По его словам, Морваи прибыла в пункт пропуска "Лужанка", где во время паспортного контроля пограничники выполнили поручение СБУ в отношении нее.

"По имеющейся информации она в 2014 году посещала временно неподконтрольные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и выражала поддержку самопровозглашенным руководителям на этих территориях", - сообщил Слободян.

Он отметил, что депутату вручили решение об отказе в пересечении государственной границы, где указаны правовые основания для ограничения въезда в Украину.

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