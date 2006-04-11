Богословская хочет подложить Давыдовичу свинью

Представители политических сил, не попавших в парламент, – партии “Вече”, Народный блок Литвина, Блок Юрия Кармазина, Блок народно-демократических партий и партии “Пора” планируют обратиться в Высший административный суд для обжалования решения Центральной избирательной комиссии об официальных результатах выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Процесс не закончен, мы идем в Высший административный суд, для которого это, фактически, будет первое серьезное испытание”, - сказала лидер партии “Вече” Инна БОГОСЛОВСКАЯ.

По ее словам, согласно законодательству, последний срок обращения в суд истекает в эту субботу, 15 апреля. “Мы обратимся до субботы”, - подчеркнула И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Как сообщил присутствующий на пресс-конференции Юрий КАРМАЗИН, 10 апреля, когда ЦИК заявила об объявлении официальных результатов выборов, комиссия фактически нарушила закон, поскольку не были закрыты ряд судебных производств, в частности, в Луганской области, относительно выборов и подсчета голосов на них.

Представитель Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ сообщил, что направил письма с копиями протоколов с “мокрыми” печатями, которые, по его мнению, свидетельствуют о нарушениях во время подсчета голосов, в посольства 31 страны: 25 стран-членов Евросоюза, а также США, Канады, Японии, Китая, России и Турции.

И.БОГОСЛОВСКАЯ также подчеркнула, что в случае, если представителям этих партий не удастся получить позитивное для них решение в Украине, они будут обращаться в международные суды.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов народных депутатов Украины, согласно которым Партия регионов получила 34,14% голосов избирателей (по предварительным данным – 32,12%), Блок Юлии Тимошенко – 22,29% (22,27%), блок “Наша Украина” – 13,95% (13,94%), Социалистическая партия Украины 5,69% (5,67%), Коммунистическая партия Украины – 3,66% (3,66%).

Все остальные участники выборов в парламент не попали, поскольку не преодолели 3-процентный барьер.