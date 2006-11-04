В Украину из США прибыл экс-губернатор Сумской области Щербань

Сегодня утром в киевский аэропорт «Борисполь» прибыл из США бывший председатель Сумской областной администрации Владимир ЩЕРБАНЬ, который подозревается украинскими правоохранительными органами в совершении ряда преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЩЕРБАНЯ встретили в аэропорту «Борисполь» сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры.

В коротком интервью журналистам экс-губернатор заявил, что прибыл в Украину по собственному желанию.

На вопрос, задержит ли его Генеральная прокуратура, В.ЩЕРБАНЬ ответил: «Я не знаю, это вопрос к прокуратуре».

Сейчас В.ЩЕРБАНЬ будет доставлен в Генпрокуратуру для решения его дальнейшей судьбы.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ был задержан в США 12 октября 2005 года за нарушение визового режима.

В Украине его обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.

20 октября 2005 г. американский суд отказался выпускать под залог В.ЩЕРБАНЯ до вынесения окончательного решения относительно его депортации.

В начале года Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой депортировать В.ЩЕРБАНЯ на родину.

21 января 2006 года министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что В.ЩЕРБАНЬ решением американского суда освобожден под залог в 2 миллиона долларов США.

В.ЩЕРБАНЬ занимал должность председателя Сумской ОГА с декабря 2002 года по январь 2005 года.