”Городской дозор” позаботится об отставке мэра Добкина

Сегодня в Харькове прошли собрания граждан, на которых был обсужден вопрос о целесообразности проведения местного референдума по народной инициативе об отставке Харьковского городского головы Михаила ДОБКИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, на этих собраниях, прошедших во всех районах Харькова, созданы первые инициативные группы для сбора подписей за проведение референдума.

Так, участники собрания, состоявшегося в Дзержинском районе, сформулировали вопрос, на который должны ответить харьковчане в ходе референдума: “Согласны ли Вы с тем, что полномочия Харьковского городского головы М.ДОБКИНА должны быть прекращены досрочно?”.

Владислав ПРОТАС, руководитель общественной организации “Городской дозор”, выступившей главным инициатором кампании за отставку мэра, выразил журналистам уверенность в достижении цели.

“Несмотря на ненастье, люди пришли на собрания и выражают свое большое разочарование действиями нынешней городской власти”, - сказал В.ПРОТАС, комментируя события. По его мнению, “люди устали от лжи, от невыполнения обещаний”.

Главной претензией харьковчан к мэру М.ДОБКИНУ В.ПРОТАС назвал невыполнение программы, с которой он шел на выборы. “В отчетах – “все хорошо”, “бюджет выполнен на 110%”, - говорит он, - а в городе везде мусорники, не во всех домах есть горячая вода и тепло, лифты поломаны, подъезды не ремонтируются”. Руководитель общественной организации утверждает, что “произошел обман, люди возмущены и хотят исправить свою ошибку”.

Он напомнил, что соцопрос, проведенный “Городским дозором”, показал, что за проведение референдума готовы поставить подписи 63% респондентов.

В.ПРОТАС выразил также уверенность, что проведение референдума поддержат партии и другие общественные организации Харькова. “Даже Партия регионов, потому что люди разочаровались в своем представителе”, - сказал он.

По прогнозам инициаторов референдума, при соблюдении всех процедур и законодательства он может пройти в феврале – марте 2007 года.

Как сообщал УНИАН, кроме “Городского дозора”, за необходимость отзыва с должности городского головы М.ДОБКИНА в Харькове раньше высказались руководители областных организаций партий “Народный Союз “Наша Украина”, Украинской народной партии, Партии промышленников и предпринимателей Украины, партии “Реформы и порядок”, УРП “Собор” и Христианско-демократического союза. Отдельно о необходимости отставки мэра заявило Объединение профсоюзов Харьковской области.