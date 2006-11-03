Комитет избирателей Украины заявляет, выборы мэра Черкасс могут быть сорваны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КBУ, сегодня в Черкассах была запущена в действие очередная попытка такого срыва. Два кандидата - секретарь городского совета Анатолий КАЛЕНЧУК и Валерий ЗАГУЛЯЕВ выявили ошибки в избирательных бюллетенях. Ошибки касались данных, официально утвержденных еще 20 октября и уже напечатанных. В частности, у А.КАЛЕНЧУКА неправильно указан год рождения, у В.ЗАГУЛЯЕВА – отчество.

Председатель местной территориальной избирательной комиссии Виктор ДОРОФЕЕВ дал указание уничтожить бюллетени, что, собственно, и состоялось в присутствии председателя ЦИК Ярослава ДАВЫДОВИЧА. Однако заказы на печатание новых бюллетеней еще не размещены, что может привести к очередному срыву выборов, назначенных на 5 ноября.

КИУ призывает Черкасскую городскую территориальную избирательную комиссию немедленно заказать изготовление новых бюллетеней и провести выборы Черкасского городского председателя 5 ноября в полном соответствии с нормами действующего законодательства и стандартами демократических выборов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Черкассах была отменена совместная пресс-конференция председателя ЦИК Ярослава ДАВЫДОВИЧА и руководителя Черкасской областной государственной администрации Александра ЧЕРЕВКО. О причинах отмены пресс-конференции не сообщается. Она должна была состояться в 13.00, впоследствии ее перенесли на два часа позже, а затем отменили.

Во время пресс-конференции Я.ДАВЫДОВИЧ И А.ЧЕРЕВКО должны были сообщить СМИ о состоянии подготовки к повторным выборам городского председателя Черкасс, а также обсудить вопрос необходимости изменений к законодательству относительно выборов в органы местного самоуправления.

Справка УНИАН. 5 ноября в Черкассах в третий раз за последние полгода состоятся выборы городского председателя.

Выборы, которые состоялись 26 марта 2006 года, были признаны недействительными решением ГТИК от 4 апреля. Поводом для этого стала отмена регистрации кандидата на должность городского председателя Черкасс Валерия ПАЩЕНКО, который по результатам голосования набрал наибольшее количество голосов избирателей.

Повторные выборы городского председателя были запланированы на 18 июня 2006 года. Однако они не состоялись, поскольку в ночь перед голосованием, невзирая на решение суда, ГТИК приняла решение о перенесении даты повторного голосования.

Впоследствии причину срыва повторного голосования расследовала прокуратура области.