Бессмертный: лучше ужасный конец, чем ужас без конца

Председатель совета политической партии “Народный Союз Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ будет требовать провести 11 ноября второй этап съезда партии.

Об этом он сказал сегодня, отвечая на вопросы во время интернет-чата на “Украинской правде”.

Говоря о съезде, Р.БЕССМЕРТНЫЙ подчеркнул, что “лучше ужасный конец, чем ужас без конца”. Именно поэтому он будет настаивать на этой дате.

Отвечая на вопрос, держится ли он за свое кресло, Р.БЕССМЕРТНЫЙ пошутил, что держится лишь “за то кресло, на котором сидит в редакции “Украинской правды”. “Я готов быть тем, кем скажет съезд. Ревности у меня нет”, - ответил он на соответствующий вопрос.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ также рассказал, что идея назначить заместителя главы Секретариата Президента Арсения ЯЦЕНЮКА председателем совета "Нашей Украины" возникла на встрече президиума партии и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. “Я там же высказал идею: "Мы заинтересованы в том, чтобы к партии приобщились новые люди, в том числе те, которые пришли в Секретариат. Но они должны заслужить поддержку партийцев, а не как парашютисты сброшены в партию", - сказал он.

Выражая мнение о том, насколько реально обновление партийной верхушки “Нашей Украины” и приведет ли это к повышению рейтинга НСНУ, и не повлияет ли избрание А.ЯЦЕНЮКА председателем совета партии на превращение НСНУ в “помаранчевую” СДПУ(о), Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал, что “Наша Украина” всегда поддерживает усиление партийного руководства через кадры, что сплачивало бы соратников Майдана. “Я предлагал А.ЯЦЕНЮКА председателем оргкомитета следующего этапа съезда, но совет "Нашей Украины" меня не поддержал. По моему мнению, вопрос исчерпан. Рейтинг может быть обеспечен через решение партийцами проблем граждан”, - сказал он.

Говоря о том, почему Николай КАТЕРИНЧУК до сих пор не освобожден от партийной должности, Р.БЕССМЕРТНЫЙ подчеркнул, что Н.КАТЕРИНЧУК является председателем исполкома "Нашей Украины". “В свое время я ему сказал: "Хочешь быть в политике бессмертным – держись за Бессмертного". Он допустил очень много неосмотрительных шагов. И главный из них - это то, что он создает на каждом шагу себе врагов из тех, кто хотел бы ему добра. Но Н.КАТЕРИНЧУК - молодой политик, и у него все впереди”.

На вопрос, способен ли он создать новый политический проект, Р.БЕССМЕРТНЫЙ ответил, что новый проект – “это авантюрно и интересно, а моя мечта - это не эксперименты, не "тренироваться на кошках", а творить большую политику”.