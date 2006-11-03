Наша Украина предупредила Луценко о ста кругах ада

“Наша Украина” предупреждала министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о последствиях после отзыва им заявления об отставке.

Об этом сказал лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ, отвечая на вопрос во время интернет-чата на “Украинской правде”.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ подчеркнул, что Ю.ЛУЦЕНКО должен был уйти из правительства вместе со всеми министрами-“нашеукраинцами”, потому что "Наша Украина" перешла в оппозицию.

“Он был в правительстве по квоте "Нашей Украины". Когда все министры писали заявления, то Юрию Виталиевичу было сказано: "Попробуй остаться, это обернется тебе сотней кругов ада, которые тебе устроят антикризисники", - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в секретариате Верховной Рады было зарегистрировано заявление министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО об отставке. В тот же день Ю.ЛУЦЕНКО отозвал его.

2 ноября в Верховной Раде была создана Временная следственная комиссия для проверки фактов коррупции и злоупотребления служебным положением со стороны отдельных должностных лиц Министерства внутренних дел Украины, выложенных в статье «Другая милиция» газеты «2000» от 8 сентября 2006 года. На время деятельности комиссии ВР рекомендует Кабмину отстранить министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения служебных обязанностей. Срок деятельности комиссии – два месяца.

Ю.ЛУЦЕНКО назначен в Кабмин по договоренности между Президентом и премьером.