Бессмертный считает, что Кабинета Министров нет

Лидер парламент ской фракции “Наша Украина” Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ считает, что Кабинета министров в нынешних условиях в Украине нет.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы интернет-чата “Украинской правды”.

По его мнению, сегодня «есть премьер и 179 человек его аппарата, да еще полторы тысячи человек секретариата Кабинета Министров. Все полномочия сосредоточены у премьера и вице-премьеров, а министры, к сожалению - это политическая ширма».

Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ сознался, что уже не раз слышал от этих людей слова, что они мечтают о работе в настоящем Кабинете Министров.