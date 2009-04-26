Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнование грузинскому народу и премьер-министру Грузии Ника ГИЛАУРИ в связи с трагической гибелью людей в Тбилиси при обрушении здания телекомпании «Рустави-2».

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, Ю.ТИМОШЕНКО выразила сожаление, что из жизни из-за трагической случайности уходят молодые, талантливые люди.

Она обратилась к премьер-министру Грузии с просьбой передать слова поддержки семьям погибших и пострадавшие.

«Украинцы скорбят вместе с вами», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Тбилиси сегодня на рассвете обрушилось четырехэтажное здание студии телекомпании «Рустави-2», где проводился музыкальный конкурс «Академия звезд».

В это время в нем находились 14 человек, 12 из них удалось вывести из здания. Семь участниц проекта не пострадали - в состоянии шока они были доставлены в больницу и выписаны после оказания медицинской помощи. Вечером из-под обломков спасатели достали тела двух сотрудников телекомпании.