Балога опровергает информацию о назначении Зварича

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА опровергает информацию о возможности назначения руководителем юридического управления Секретариата Президента экс-министра юстиции Романа ЗВАРИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАЛОГА сказал на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос журналистов.

«Могу с точностью сказать, что нет», - сказал В.БАЛОГА.

По его словам, на этом посту работает ДОКТОРОВА Жанна Павловна, которая является специалистом своего дела. «Я думаю, что нам нет необходимости делать ротацию на этом посту по политическим мотивам», - сказал В.БАЛОГА.

Он отметил, что Р.ЗВАРИЧ является «достаточно профессиональным человеком высокого уровня». «Я считаю, что он найдет себе применение и будет работать на достаточно высокой должности», - добавил В.БАЛОГА.