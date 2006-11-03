Янукович доволен работой Луценко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пока доволен работой министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Я на сегодня не имею таких фактов, которые позволяют сказать, что его видели где-то в коррупции, что он плохо работал или нарушал законы», - сказал премьер-министр.

В то же время, он отметил, что в случае, если такие факты будут обнаружены, реакция и парламента, и правительства будет соответствующей. Говоря о работе Ю.ЛУЦЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что министр сейчас работает как и все правительство, имеет, безусловно, определенные недостатки, однако не существенные.

«Единственный недостаток, который он почти преодолел – это подмена вашей работы, работы журналиста, корреспондента. Его комментарии часто вызывали негатив и у меня», - отметил премьер-министр.

В то же время он добавил, что на сегодня комментарии Ю.ЛУЦЕНКО стали более взвешенными и профессиональными.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября ВР приняла постановление согласно которому создала комиссию для расследования деятельности Ю.ЛУЦЕНКО в должности министра внутренних дел и рекомендовала премьер-министру отстранить Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения обязанностей министра на 2 месяца – срок определен для работы комиссии.