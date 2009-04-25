Портнов уверен, что Тимошенко на него не обиделась

Голосовать вразрез с решениями парламентской фракции Блока Юлии Тимошенко Андрею Портнову пришлось по профессиональным и этическим соображениям. Такое заявление депутат сделал в интервью "Зеркалу недели". При этом он заверил, что Юлия Тимошенко с пониманием отнеслась к его принципиальной позиции.

В частности, свое голосование против назначения Валентина Наливайченко руководителем Службы безопасности Андрей Портнов объяснил нежеланием принимать непоследовательные решения.

"Я голосовал красной кнопкой, потому что считаю: нельзя сегодня вечером дружно осуждать действия и.о. главы СБУ, а завтра утром не менее единодушно голосовать за его кандидатуру", - заявил он.

Вместе с тем, Портнов признал тактическую выгоду для БЮТ от подобного назначения, но считает его нравственную основу несовершенной.

"Тактически, наверное, это было суперрациональное решение, направленное на диверсификацию политической зависимости главы СБУ и БЮТ своего добился, но я бы и сегодня нажал на ту же самую кнопку. Потому что, кроме всего прочего, нужно иметь еще и политическое лицо", - подчеркнул депутат.

При этом свое голосование за назначение членами Высшей квалификационной комиссии судей кандидатур, предложенных Партией регионов и Компартией, Портнов объяснил желанием обеспечить полноценную работу данной комиссии.

"В Высшей квалификационной комиссии судей наконец появился кворум и она начала полноценно работать в качественном составе. А о том, что туда попали профессионалы, со мной вряд ли кто-то будет спорить", - пояснил он.

Портнов также заверил, что у Юлии Тимошенко не было к нему претензий по поводу голосования за состав квалификационной комиссии.

"После этого голосования у меня был разговор с лидером блока, и я не услышал ни одного обвинения по поводу моей принципиальной позиции", - заявил депутат.

Украинская правда