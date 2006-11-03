Янукович сформулировал национальную идею

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что национальной идеей должно стать улучшение жизни украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня на торжественном собрании по случаю Дня работника социальной сферы в Киеве.

«Сегодня такой подход необходимо воспринимать как национальную идею», - сказал премьер-министр. Он отметил, что правительство ставит целью сделать 2007 год годом конструктивного диалога между властью и бизнесом. Результатом такого диалога, по мнению премьер-министра, должно стать увеличение зарплат работникам крупных предприятий и выведению из тени зарплат в среднем и малом бизнесе.

Кроме того, до конца 2007 года по словам В.ЯНУКОВИЧА, должны произойти существенные сдвиги в вопросе повышения части зарплаты в себестоимости выработанной продукции.

«Власть должна постоянно подчеркивать социальную ответственность бизнеса», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По мнению премьер-министра, реализация поставленных задач в социальной сфере даст возможность не только улучшить уровень жизни украинских граждан, но и будет способствовать возвращению в Украину рабочей силы и увеличению рождаемости.