Януковичу не известно, кто хочет устранить Президента

Премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ не известно, кто хочет отстранить с поста Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в порядке импичмента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Наша политическая партия заинтересована в том, чтобы власть работала эффективно, и в государстве была стабильность», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, комментируя заявления о том, что желание парламента поменять министров, которых назначает Президент, является первым шагом к началу процедуры импичмента в отношении В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в интервью УНИАН народный депутата-“нашеукраинец” Михаил ПОЖИВАНОВ предостерег Президента, что антикризисная коалиция готовит его импичмент.

Депутат убежден, что последние действия коалиции, в том числе планы отправить в отставку министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА и министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО, свидетельствуют, что антикризисная коалиция не отказалась от плана объявить импичмент Президенту.

М.ПОЖИВАНОВ подчеркнул, что внешняя и оборонная политика является прерогативой Президента. И когда вмешиваются в вопросы, которые относятся к его полномочиям, иначе, как попытку заменить Президента, расценивать нельзя. Он считает, что отчет министров будет расправой над ними. И даже если Президент их не освободит, и они останутся исполнять свои обязанности, они не смогут выполнять свои полномочия в полном объеме, «а за этим идет упрек Президенту, что он не выполняет собственных полномочий, скажем, по обороне и внешней политике. А когда человек не исполняет обязанностей, то ставится вопрос относительно импичмента в том числе», - отметил М.ПОЖИВАНОВ.