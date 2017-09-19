Военные расходы Украины существенно превышают обязательства для стран НАТО – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что военные расходы Украины составляют более 6% ВВП, что превышает обязательства для стран-членов НАТО.

Об этом он заявил во время выступления в Военной академии США «Вест-Пойнт», сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы очень ценим тот факт, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе», - сказал Порошенко.

Он особо подчеркнул, что сегодня руководство, президент Соединенных Штатов, зарекомендовали себя прочными и надежными защитниками международного права.

«Ваша страна остается мировым лидером в предоставлении практической помощи Вооруженным силам Украины», - отметил Порошенко и сообщил, что военные расходы Украины уже превысили 6% ВВП - «цифра, которая намного больше, чем обязательства для НАТО».

Президент подчеркнул, что совместными усилиями с помощью США нам удалось «гораздо успешнее развивать полностью новую украинскую армию, способную остановить армию - одну из сильнейших в мире».

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«Мы ценим советы, предоставленные нашими американскими партнерами по вопросам безопасности и оборонной реформы, в частности, генерала Абизаида, который также является выпускником «Вест-Пойнта», - отметил Порошенко.

Президент напомнил о состоянии Вооруженных сил Украины в 2014 году и о правовой норме, запрещающей доступ экспертов НАТО в военные институты Украины.

«Мне не нужно говорить, какие силы были за этой нормой. В консультации с нашим парламентом я приказал немедленно отменить эту норму. Благодаря этому мы можем сообща работать над реформированием Вооруженных сил Украины. И я очень горжусь тем, что мы вместе создаем одну из сильнейших армий на континенте», - сказал Порошенко.

Президент попутно пригласил представителей академии «Вест-Пойнт» присоединиться к проекту содействие военному образованию в Украине путем партнерства с одним из украинских военных институтов. «Мы ждем вас в Украине, где вы сможете узнать больше и получить собственный опыт гибридной войны», - сказал он.

Президент привел примеры успешного военного сотрудничества Украины и США и сообщил, что батальоны, подготовленные американскими инструкторами, демонстрируют лучшую тактику и низкий уровень потерь во время боевых действий.

«Благодаря определенному техническому оснащению, которое уже оказали США, жертвы среди украинских солдат существенно снизились, а благодаря новой оборонной технике мы можем сохранить больше жизней - как гражданских, так и военных», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, на саммите Организации Североатлантического договора (НАТО) в Ньюпорте (Уэльс) в 2014 году 28 стран-членов НАТО решили до 2024 года увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.

Сейчас это требование выполняют только 5 стран из 28 членов Альянса.