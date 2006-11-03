Мороз открыл для себя, чем занимается Генпрокуратура

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ вчера, 2 ноября, направил в Генпрокуратуру Украины обращение относительно застройки в центре Киева, которая ведется с нарушением законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сообщил на заседании парламента.

По его словам, к нему обратились свыше 300 жителей Печерска относительно застройки района с нарушением законодательства - речь идет о строительстве высотных домов на тех местах, «где могут быть оползни».

А.МОРОЗ отметил: «оказывается, что застройщиком, распорядителем земли является Генпрокуратура». По его словам, по Киеву прокуратура имеет «около 40 участков такого содержания». «С каких это пор прокуратура занимается коммерческой деятельностью? Что это за робота?», - заметил А.МОРОЗ.