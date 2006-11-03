Поживанов усмотрел подготовку к импичменту Президенту

Народный депутат, член фракции «Наша Украина» Михаил ПОЖИВАНОВ предостерегает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, что антикризисная коалиция готовит его импичмент.

В интервью УНИАН М.ПОЖИВАНОВ напомнил, что разговоры о плане осуществить импичмент продолжались в Украине еще в мае-июне этого года. Потом, по словам М.ПОЖИВАНОВА, якобы были достигнуты определенные договоренности, и эта тема перестала обсуждаться.

В то же время он убежден, что последние действия коалиции, в том числе планы отправить в отставку министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА и министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО свидетельствуют, что антикризисная коалиция не отказалась от плана объявить импичмент Президенту.

М.ПОЖИВАНОВ подчеркнул, что внешняя и оборонная политика является прерогативой Президента. И когда вмешиваются в вопросы, относящиеся к его полномочиям, иначе, как попытку заменить Президента, расценивать нельзя. Он считает, что отчет министров будет расправой над ними. И даже если Президент их не уволит, и они останутся исполнять свои обязанности, они не смогут исполнять свои полномочия в полном объеме, «а за этим идет сетование Президенту, что он не выполняет собственных полномочий, скажем, по обороне и внешней политике. А когда человек не исполняет обязанностей, то ставится вопрос относительно импичмента в том числе», - отметил М.ПОЖИВАНОВ.

Он убежден, что Президент должен услышать эти слова и понять, что «эти люди, с которыми он нас («Нашу Украину») все время подталкивает на определенные компромиссы, они не объединяют Украину, а наоборот - разъединяют, делают все, чтобы у нас не было единой программы развития, единого внешнеполитического курса. То есть, они используют какие-то свои механизмы, возможно, для вступления Украины в Ташкентский договор или, возможно, к углублениям отношений еще с кем-то».

В то же время М.ПОЖИВАНОВ считает, что оснований для роспуска парламента в случае отставки вышеназванных министров, не будет. Он подчеркнул, что это не предусмотрено Конституцией. Он заметил, что это можно выписать в законе о Кабинете Министров, но, по его мнению, парламент не пойдет на это, поскольку будет оберегать себя.

В свою очередь, представитель фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ категорически не соглашается с тем, что антикризисная коалиция готовит импичмент Президенту.

В интервью журналистам он подчеркнул, что у «страха глаза велики». Он считает, что связывать возможную отставку Б.ТАРАЮСКА и А.ГРИЦЕНКО с планами импичмента Президента нельзя. «Так можно договориться до чего угодно, потом они скажут, что это вообще угроза для государства. Глупость это на самом деле. Ни о каком импичменте у нас, в коалиции, даже речи не идет чисто теоретически. Так что нечего эту тему обсуждать», - сказал Е.КУШНАРЕВ.