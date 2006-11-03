Турчинов предлагает Ющенко не ждать, пока его выселят из дворца

Один из лидеров фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ убежден, что отставки министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА и министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО могут стать дополнительным основанием для роспуска парламента.

В интервью УНИАН А.ТУРЧИНОВ отметил, что на сегодня существует очень много оснований для роспуска парламента, и отставки Б.ТАРАСЮКА и А.ГРИЦЕНКО будут «101-м основанием для роспуска парламента». Он считает, что распустить парламент Президент может не ожидая, отправят этих министров в отставку или нет. «Я еще раз говорю: оснований для роспуска парламента больше чем достаточно – например, нелегитимное правительство. С 20 августа правительство нелегитимное, и есть по этому вопросу все юридические выводы», - отметил депутат.

А.ТУРЧИНОВ считает, что Президенту не надо ждать, пока его «выселят из дворца, где он находится, поскольку так как сегодня рассматривается вопрос – не все же министры, наподобие ЛУЦЕНКО, побежали под МОРОЗА и ЯНУКОВИЧА, и именно потому, что ГРИЦЕНКО и ТАРАСЮК этого не сделали, сейчас вы видите - их готовят на вынос. И мне кажется, что ЮЩЕНКО затягивает вопрос и ставит под сомнение вообще существование президентского института власти», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины поддержала проект постановления о заслушивании 15 ноября отчетов министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО и министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА.

1 ноября премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что у него существуют политические разногласия с министром иностранных дел Б.ТАРАСЮКОМ, но правительство не имеет права решать вопрос о целесообразности его пребывания на должности министра иностранных дел.

А.ГРИЦЕНКО представители антикризисной коалиции обвиняют в злоупотреблениях и коррупции.