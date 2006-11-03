Турчинов предлагает Ющенко не ждать, пока его выселят из дворца
Бютовец настаивает на роспуске парламента
Один из лидеров фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ убежден, что отставки министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА и министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО могут стать дополнительным основанием для роспуска парламента.
В интервью УНИАН А.ТУРЧИНОВ отметил, что на сегодня существует очень много оснований для роспуска парламента, и отставки Б.ТАРАСЮКА и А.ГРИЦЕНКО будут «101-м основанием для роспуска парламента». Он считает, что распустить парламент Президент может не ожидая, отправят этих министров в отставку или нет. «Я еще раз говорю: оснований для роспуска парламента больше чем достаточно – например, нелегитимное правительство. С 20 августа правительство нелегитимное, и есть по этому вопросу все юридические выводы», - отметил депутат.
А.ТУРЧИНОВ считает, что Президенту не надо ждать, пока его «выселят из дворца, где он находится, поскольку так как сегодня рассматривается вопрос – не все же министры, наподобие ЛУЦЕНКО, побежали под МОРОЗА и ЯНУКОВИЧА, и именно потому, что ГРИЦЕНКО и ТАРАСЮК этого не сделали, сейчас вы видите - их готовят на вынос. И мне кажется, что ЮЩЕНКО затягивает вопрос и ставит под сомнение вообще существование президентского института власти», - отметил А.ТУРЧИНОВ.
Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины поддержала проект постановления о заслушивании 15 ноября отчетов министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО и министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА.
1 ноября премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что у него существуют политические разногласия с министром иностранных дел Б.ТАРАСЮКОМ, но правительство не имеет права решать вопрос о целесообразности его пребывания на должности министра иностранных дел.
А.ГРИЦЕНКО представители антикризисной коалиции обвиняют в злоупотреблениях и коррупции.