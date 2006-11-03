Верховная Рада приняла заявление о солидарности с Кубой

Верховная Рада Украины приняла постановление "О Заявлении Верховной Рады Украины "О солидарности с Республикой Куба".

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовало 318 народных депутатов из 436, зарегистрированных в зале.

Автор постановления - депутат Ярослав МЕНДУСЬ подчеркнул, что причиной подготовки такого заявления является то, что 8 ноября Генеральная Ассамблея ООН будет рассматривать резолюцию о прекращении экономической, торговой и финансовой блокады Кубы. При этом депутат напомнил, что в прошлом году во время рассмотрения этого вопроса за отмену санкций проголосовало 186 стран. «Тем самым они выразили свое мнение, что экономическая блокада – это своеобразный анахронизм в международных отношениях», - сказал он.

Я.МЕНДУСЬ напомнил, что Куба после трагедии на Чернобыльской АЭС сделала очень много для Украины, в частности, для тысяч детей из Украины Куба за свои средства провела реабилитацию, а иногда и очень сложные операции. За период с 1990 года по 2005 год за счет средств, выделенных Правительством Республики Куба, в ее медицинских и оздоровительных центрах получили квалифицированную и эффективную медицинскую помощь и прошли курс реабилитации более 20 тысяч украинских детей.

Я.МЕНДУСЬ призвал депутатов выразить благодарность за это Кубе.