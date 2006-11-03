Луценко догадывается, кто заказал его отставку

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что одна из причин инициирования его отставки – «заказ беженцев из Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МВД заявил сегодня в Запорожье, куда прибыл с рабочим визитом.

«Кроме политической и юридической составляющих инициирования моей отставки, есть еще один момент. У меня есть информация о том, что ряд «беженцев» из Украины хотят в ближайшее время вернуться. И от них есть заказ – устранить последнюю фигуру, которая не поддается ни на уговоры, ни на угрозы», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Кто конкретно из выехавших из Украины криминальных авторитетов или связанных с криминалом бизнесменов заказал его отставку и кому именно этот заказ был сделан, глава МВД не уточнил.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в Верховной Раде была создана Временная следственная комиссия для проверки фактов коррупции и злоупотребления служебным положением со стороны отдельных должностных лиц Министерства внутренних дел Украины, которые изложены в статье «Другая милиция» газеты «2000» от 8 сентября 2006 года.

На время деятельности комиссии ВР рекомендует Кабмину отстранить министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения служебных обязанностей. Срок деятельности комиссии – два месяца.