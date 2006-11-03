Верховная Рада заслушает отчеты Гриценко и Тарасюка

Верховная Рада Украины поддержала проект постановления о заслушивании 15 ноября отчетов министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО и министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” это решение проголосовали 241 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Постановление поддержали фракции, которые входят в антикризисную коалицию – Партии регионов, КПУ и СПУ.

Перед этим ВР не поддержала аналогичное постановление, в котором предусматривался еще и отчет министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО. За этот проект постановления проголосовало лишь 215 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовала за это решение фракция СПУ, “Наша Украина” и БЮТ.

В проекте постановления, которое приняла ВР, предусматривается заслушать 15 ноября 2006 года отчеты А.ГРИЦЕНКО и Б.ТАРАСЮКА относительно выполнения возложенных на министерства задач и реализации государственной политики в соответствующих сферах. По результатам рассмотрения отчетов принять соответствующие решения.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что Б.ТАРАСЮК не может работать в правительстве из-за своей оппозиционности. “Не может работать министр, который выражает свою точку зрения, что он в оппозиции к этому правительству, но работает в нем», - сказал премьер.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ пообещал обсудить с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и лидерами парламентских фракций рекомендацию парламента отстранить на два месяца от выполнения обязанностей главу МВД Ю.ЛУЦЕНКО.

Вчера в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о заслушивании отчетов министра обороны А.ГРИЦЕНКО, министра иностранных дел Б.ТАРАСЮКА и министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО. Авторами проекта постановления являются народные депутаты от Партии регионов Виталий КАЛЮЖНІЙ и Орест МУЦ, а также депутат от Коммунистической партии Украины Спиридон КИЛИНКАРОВ.