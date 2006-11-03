Политковскую убили из пистолета c ”богатой” историей

Оперативники, занимающиеся расследованием убийства обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, вышли на след возможного убийцы. Предполагаемого киллера выдал брошенный на месте преступления пистолет Макарова, пишет в пятницу издание "Твой день".

До сих пор следствие по громкому убийству журналистки находилось в некотором замешательстве. Анализ телефонных переговоров в районе и просмотр записей, сделанных камерами видеонаблюдения в подъезде дома Политковской и в ближайших магазинах, ничего не дали. И лишь недавно в руках оперативников оказалась действительно серьезная зацепка.

Новый виток в расследовании убийства Политковской, как говорят в правоохранительных органах, начался после того, как появились результаты баллистической экспертизы пистолета Макарова, брошенного на месте преступления.

"Убийца, похоже, не был профессионалом. Не было кучности в его стрельбе. Плюс ко всему он умудрился промазать на расстоянии одного-двух метров, и одна из пуль угодила в стенку лифта", - рассказали оперативники.

Результаты баллистической экспертизы показали, что пистолет, из которого застрелили Анну Политковскую, ранее принадлежал бойцу одной из этнических преступных группировок Москвы и имеет "богатую историю".

"Во время перестрелки между членами этой группировки и бандитами с севера Москвы, делившими в середине 1990-х один из рынков столицы, из этого пистолета был убит один из бойцов "северян". Сейчас проверяется вся картотека прошлых лет, и вполне возможно, что это не единственный эпизод, связанный с данным пистолетом. Обычно бандиты свое оружие на месте преступления не бросают, это происходит лишь в исключительных случаях. Таких, как громкое убийство известной журналистки, например", - рассказали в милиции.

Оперативники рассчитывают, что оставленный на месте преступления ПМ сможет вывести их на след исполнителя.

"Есть информация, что пистолет, из которого стреляли в Анну Политковскую, принадлежал "подчиненному" одного из лидеров этнической диаспоры, - объясняют сотрудники правоохранительных органов. - Сейчас работники МУРа, где организован штаб по раскрытию убийства журналистки, пытаются отследить, через кого ПМ мог попасть в руки убийцы".

Напомним, Политковскую убили в день рождения президента Путина 7 октября.

newsru