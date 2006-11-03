Ющенко сегодня в Калуше встретится с президентом ”Лукойла”
Президент отбыл в Ивано-Франковскую область
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Ивано-Франковскую области.
Как сообщает пресс-служба главы государства, запланировано, что в г. Калуше В.ЮЩЕНКО примет участие в торжествах по поводу начала строительства завода по производству хлора и каустической соды и осмотрит производство завода «Полиолефин».
Также в Калуше В.ЮЩЕНКО проведет рабочую встречу с президентом нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом АЛЕКПЕРОВЫМ.
Кроме того, В.ЮЩЕНКО посетит пгт Солотвин Богородчанского района, где примет участие в церемонии открытия реконструированного помещения Солотвинской общеобразовательной школы.
В поездке Президента сопровождает заместитель главы Секретариата Президента Украины Виктор БОНДАРЬ.