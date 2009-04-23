Симоненко открестился от коалиции с БЮТ и Нашей Украиной

Коммунистическая партия Украины никогда не будет в одной парламентской коалиции с политическим Блоком Юлии Тимошенко и с «Нашей Украиной», утверждает лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Компартия давно уже заявила, что ни в какие коалиции с националистами вступать не будет, - сказал П.СИМОНЕНКО, - Я еще раз хочу подчеркнуть, что никогда не будет, чтобы коммунисты были с националистами – с БЮТ и с «Нашей Украиной» - представителями националистических партий».

Комментируя вчерашнее выступление Президента Виктора ЮЩЕНКО перед журналистами и его положительное отношение к широкой коалиции, куда вошли бы и Компартия, и Партия регионов, П.СИМОНЕНКО сказал: «То, что он так говорит, лишний раз свидетельствует о его непонимании политических процессов, непонимании того, чьи интересы должна защищать Верховная Рада и как решаются государственные вопросы».