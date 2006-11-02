Кого поддержит НСНУ на следующих президентских выборах

Народный депутат от «Нашей Украины» Петр ПОРОШЕНКО считает, что антикризисную коалицию ожидает раскол.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе П.ПОРОШЕНКО, об этом он сказал в интервью газете «Время новостей».

Свое мнение П.ПОРОШЕНКО объяснил тем, что взаимодействие членов коалиции по многим вопросам является очень проблематичным.

Что касается настояний Президента Виктора ЮЩЕНКО относительно продолжения коалиционных переговоров с антикризисной коалицией, то, по словам П.ПОРОШЕНКО, «если Президент настаивает, значит, переговоры будут продолжены. Но без участия партии «Наша Украина». Как сказал П.ПОРОШЕНКО, «продолжительный переговорный процесс с антикризисной коалицией и поиск компромиссных решений превратился в жалкий аналог сериала. «Наша Украина» пришла к выводу, что быть партией власти, не имея полномочий, - это путь к самоуничтожению».

В то же время он не исключил, что «Наша Украина» по поручению Президента будет взаимодействовать с коалицией для реализации реформ в экономике и социальной сфере».

Также П.ПОРОШЕНКО считает, что критика Президентом партии «Наша Украина», которая прозвучала на недавнем съезде, была направлена больше на соратников, чем на внешних слушателей. По его мнению, «ошибок немало, но все они обусловлены фактором развития и роста партии». Он также высказал убеждение в том, что никакого раскола в партии или разрыва между партией и Президентом не будет. «Партия всегда разделяла и поддерживала взгляды Президента и будет поддерживать его кандидатуру на следующих президентских выборах», - подчеркнул П.ПОРОШЕНКО.

На вопрос о возможном назначения лидером «Нашей Украины» первого заместителя главы Секретариата Президента Арсения ЯЦЕНЮКА, П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что «у него есть на это серьезные шансы, учитывая профессиональные навыки и опыт, но лет через пятнадцать, при условии, что он будет баллотироваться на должность Президента Украины и победит. Я знаю его лет десять и считаю, что он имеет все задатки для этого». Кроме того, П.ПОРОШЕНКО с грустью вспомнил, что во времена работы в СНБОУ он не смог отстоять назначение А.ЯЦЕНЮКА своим заместителем в Аппарат Совета национальной безопасности и обороны.