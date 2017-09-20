ВР продолжает рассматривать судебную реформу (событие завершено)

Сегодня Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение во втором чтении президентского законопроекта о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты (№6232).

Как передает корреспондент УНИАН, также к рассмотрению предполагается проект постановления о повестке дня седьмой сессии парламента.

Среди прочего, в повестке дня также законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий.

Как сообщал УНИАН, законопроектом №6232 устанавливается, что в судах функционирует Единая судебная информационно-телекоммуникационная система. Она обеспечивает обмен документами в электронной форме между судами, между судом и участниками судебного процесса, между участниками судебного процесса, а также фиксирование судебного процесса и участие участников судебного процесса в судебном заседании в режиме видеоконференции. Исковые и другие заявления, жалобы и другие процессуальные документы, которые подаются в суд и могут быть предметом судебного разбирательства, в порядке их поступления подлежат обязательной регистрации в системе в день поступления документов.

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Определение судьи или коллегии судей (судьи-докладчика) для рассмотрения конкретного дела осуществляется системой в порядке, определенном кодексами (автоматизированное распределение дел).

Трансляция судебного заседания осуществляется с разрешения суда. Если все участники дела участвуют в судебном заседании в режиме видеоконференции, осуществляется трансляция хода судебного заседания в сети Интернет в обязательном порядке.

Лица, присутствующие в зале судебного заседания, представители средств массовой информации могут проводить в зале судебного заседания фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных видео и аудиотехнические средств без получения отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных Кодексом.

Лица, желающие присутствовать в судебном заседании, допускаются в зал судебных заседаний при наличии свободных мест до начала судебного заседания или во время перерыва.

При голосовании за законопроект в первом чтении изменениями в законы Украины «Об исполнительном производстве», «О банках и банковской деятельности» предлагалось ввести систему автоматизированного ареста средств, которая, как отмечалось, должна была дать возможность обеспечить оперативное (в пределах нескольких минут) выявление денежных средств, принадлежащих ответчику или должнику, и наложить на них арест в соответствии с судебным решением или постановлением государственного исполнителя. Ко второму чтению из документа было изъято положение об автоматическом аресте средств. также было учтено предложение не увеличивать ставки судебного сбора, а институт электронного судопроизводства предлагается вводить только через год после того, как закон вступит в силу, чтобы было время на надлежащую подготовку к внедрению этого института.

Среди прочего, в частности, в Кодексе административного судопроизводства Украины, определяются особенности производства по типичным и примерным делам. Законопроектом также определяются основания проведения урегулирования спора с участием судьи, которое проводится по согласию сторон до начала рассмотрения дела по существу. Во время урегулирования спора с участием судьи запрещается использовать портативные, аудиотехнические устройства, а также осуществлять фото- и киносъемку, видео- и звукозапись. В законопроекте говорится и о порядке рассмотрения дел Верховным Судом, который является судом кассационной инстанции по административным делам. Он пересматривает судебные решения местных и апелляционных админсудов в кассационном порядке как суд кассационной инстанции. Среди прочего в законе Украины "Об исполнительном производстве" вводится Единый государственный реестр исполнительных документов - автоматизированная система сбора, хранения, защиты, учета, поиска электронных исполнительных документов, а также предоставления информации из него.