Кинах не хочет принимать бюджет оптом

Народный депутат Украины (Наша Украина»), лидер Партии промышленников и предпринимателей Украины прогнозирует «серьезную профессиональную дискуссию» в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2007 год во втором чтении. Об этом он сказал вчера в прямом эфире на ТК „Тонис”, сообщили УНИАН в пресс-службе А. КИНАХА.

«Будет очень серьезная дискуссия, будут приниматься решения относительно предложений, которые еще не были учтены к первому чтению», - сказал он, прибавив, что для ПППУ «одним из главных требований является обеспечение прозрачной профессиональной дискуссии».

А.КИНАХ прибавил, что ПППУ будет настаивать на профессиональном прагматичном диалоге в ходе подготовки госбюджета-07 ко второму чтении, в частности, на постатейном рассмотрении документа.

«Я категорически против того, чтобы бюджет принимали оптом, как на протяжении последних лет. Только постатейно, только на основе расчетов, на основе его прозрачности и эффективности. Другого не дано... Это принципы, от каких ПППУ не будет отказываться", - сказал он.

При этом А.КИНАХ отметил, что «главное, чтобы шла неполитизированная дискуссия, не на основе дешевого политического популизма, а высокопрофессиональная, системная и объективная. Потому что бюджет – это закон, который влияет на жизнь каждого гражданина в нашем государстве, и он должен приниматься на основе очень высокой ответственности", - сказал он.

Народный депутат также выразил надежду, что в ходе подготовки проекта бюджета «будет понимание того, что своевременное принятие сбалансированного, эффективного, прозрачного госбюджета – это очень серьезная основа для экономического роста доверия инвесторов».

А.КИНАХ подчеркнул, что ПППУ поддерживает умные прагматические решения в интересах развития экономики и доброту государства. «Еще раз подчеркиваю: мы никогда не будем обслуживать ту или иную политическую силу», - сказал он.