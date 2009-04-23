Ющенко залпами из пушек приветствовал Генерал-губернатора Канады

В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Генерал-губернатора Канады Микаэль ЖАН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава Украинского государства с супругой Екатериной ЮЩЕНКО встретил М.ЖАН и ее супруга Жана-Даниэля ЛАФОНДА на площади перед Секретариатом Президента.

Военный оркестр выполнил гимны обеих стран, прозвучал традиционный для визитов со статусом государственных Салют наций - 21 артиллерийский залп, который по старинной традиции символизирует дружественные намерения сторон. Лидеры стран обошли строй воинов Почетного караула.

Церемония завершилась взаимным представлением официальных делегаций Украины и Канады.

После церемонии в Доме Городецкого началась встреча супружеских пар глав государств, после которой состоятся переговоры украинской и канадской делегаций под председательством Президента Украины и Генерал-губернатора Канады.

По итогам переговоров В.ЮЩЕНКО и М.ЖАН сделают заявления и пообщаются с представителями СМИ.

После этого состоится церемония возложения цветов к Мемориалу памяти жертв Голодомора.

Как сообщал УНИАН, 22-27 апреля Генерал-губернатор Канады находится в Украине с государственным визитом по приглашению В.ЮЩЕНКО, которое было передано во время его государственного визита в Канаду 26-29 мая 2008 года.