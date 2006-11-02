Янукович не видит у Тарасюка мужских принципов

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК не может работать в правительстве из-за своей оппозиционности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Не может работать министр, который высказывает свою точку зрения, что он в оппозиции к этому правительству, но работает в нем», - сказал премьер.

«Но это касается людей, у которых есть принципы, мужские принципы», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября В.ЯНУКОВИЧ заявлял, что у него существуют политические разногласия с Б.ТАРАСЮКОМ, но правительство не имеет права решать вопрос о целесообразности его пребывания в должности министра иностранных дел (глава МИД назначается по квоте Президента).