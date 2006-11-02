Депутат Лещенко вошел во фракцию Наша Украина

Об этом на вечернем заседании сообщил спикер

Народный депутат Виктор ЛЕЩЕНКО вошел во фракцию «Наша Украина». Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ на вечернем заседании парламента. Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала В.ЛЕЩЕНКО 27 октября народным депутатом по списку блока «Наша Украина» вместо погибшего Юрия Оробца. Ю.Оробец погиб в ДТП в Киеве 16 октября.

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