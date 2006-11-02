Янукович поздравит работников социальной сферы с профессиональным праздником

12-45 - Начнутся торжества по случаю празднования Дня работников социальной сферы. В мероприятии примут участие премьер-министр Украины Виктор Янукович, министр труда и социальной политики Михаил Папиев, представители Секретариата Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров, министерств и ведомств, Пенсионного фонда, региональных подразделений Минтруда (Национальная опера им. Т.Шевченко, ул. Владимирская, 50). Нужна аккредитация.

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