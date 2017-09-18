Порошенко принимает участие в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (прямая трансляция)

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций. Об этом сообщает "112 Украина".

Ранее стало известно, что Порошенко 18-21 сентября 2017 года осуществит рабочий визит в США с целью участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На Генассамблее ООН Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран, в том числе президентом США.

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Порошенко традиционно встретится с лидерами украинской общины США, представителями крымскотатарских организаций и представителями ведущих американских политических и деловых кругов.

Еще ранее глава государства заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Также президент сообщил о планах поднять вопрос освобождения украинцев.