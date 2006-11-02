Янукович понял, чего нам не хватает и кто с этим справится

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает недостаточной работу экс-министра культуры Игоря ЛИХОВОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня во время представления коллективу Министерства культуры назначенного вчера на должность министра Юрия БОГУЦКОГО.

«Я некоторое время смотрел на ситуацию, которая складывалась в Министерстве культуры, и был удивлен подходами к решению вопросов духовных потребностей нашего общества», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что ему очень приятно представлять Ю.БОГУЦКОГО. «Я считаю, что с сегодняшнего дня мы открываем новую страницу в искусстве, культуре, новую-старую», - сказал премьер.

В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что теперь правительство и мастера искусств будут вместе работать для улучшения условий деятельности представителей украинской культуры. «Главное, по моему мнению, чего не хватает нашему обществу – не хватает единства, доверия украинского народа к власти, сплоченности. Лучше, чем вы, это дело не сделает никто», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил высокую общественную значимость культуры. «Как говорят, не хлебом единым жив человек», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер пообещал приложить все усилия со своей стороны для создания надлежащих условий для деятелей культуры, и выразил надежду, что новый министр справится с возложенными на него задачами. «Он сохранил много сил для того, чтобы начать работать мощно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Романа ЗВАРИЧА и министра культуры и туризма И.ЛИХОВОГО, назначенных в правительство по квоте “Нашей Украины”. Сразу же на эти должности были назначены Александр ЛАВРИНОВИЧ и Ю.БОГУЦКИЙ.