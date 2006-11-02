Россия и Беларусь ввели новые правила въезда на свои территории

1 ноября Республика Беларусь и Российская Федерация ввели общую миграционную карточку, которую будут заполнять иностранные граждане и лица без гражданства при въезде на территорию Беларуси или России с территории третьего государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, миграционная карточка будет выдаваться иностранцам бесплатно при их въезде на территорию Республики Беларусь. В случае отсутствия у иностранца такой карточки в пункте пропуска через государственную границу Республики Беларусь ее выдает должностное лицо пограничных войск.

В случае, если иностранный гражданин прибыл в Республику Беларусь до 1 ноября 2006 года, при регистрации в органах внутренних дел и гостиницах, а также при выезде иностранного гражданина из Республики Беларусь, миграционная карточка не потребуется.

Кроме того, до 1 января 2007 года установлен переходный период, во время которого наряду с миграционными карточками единого образца будут действовать миграционные карточки Российской Федерации