Томенко доволен сегодняшним голосованием в ВР

Заместитель председателя фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО доволен сегодняшним голосованием в Верховной Раде за законопроекты, необходимые для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по его словам, «то, что сегодня в парламенте началась конструктивная дискуссия относительно вхождения Украины в ВТО, свидетельствует о том, что срок февраль-март выглядит вполне реалистичным, если в стране не будет политических колебаний и если взаимоотношения между Президентом и правительством на момент голосования во втором чтении не будут конфликтными». (УНИАН: сегодня ВР большинством голосов приняла в первом чтении ряд законопроектов относительно ВТО).

«Сегодняшнее голосование в парламенте – это демонстрация политической воли и Президента, и правительства, и оппозиции. Это свидетельствует о том, что мы не изменили стратегию: Украина - европейское государство и должна жить по стандартам европейских стран», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что парламент должен сделать для себя приоритетным вопрос вступления Украины в ВТО.

Комментируя изменение позиции коммунистов, которые ранее при рассмотрении законопроектов относительно ВТО блокировали трибуну, Н.ТОМЕНКО отметил: «Содержание законов не изменилось, изменилась конфигурация власти. Сейчас коммунисты решили занимать компромиссную позицию: они радикально действуют путем нажатия кнопок «против», но не блокируют трибуну, как делали это при правительстве ТИМОШЕНКО».

«Мы, как оппозиция, могли действовать против правительства и Президента, но для нас чрезвычайно важна защита национальных интересов и закрепление европейских стандартов, поэтому БЮТ поддерживает законы, необходимые для вступления Украины в ВТО», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что во втором чтении будет много замечаний к данным законам, но «если коммунисты останутся конструктивными, и не будут блокировать трибуну, а Партия регионов не передумает жить по европейским стандартам и, главное, если за день до голосования во втором чтении никто не полетит в Москву советоваться, думаю, тогда мы достаточно быстро примем необходимые законы».