Порошенко сегодня начнет визит в США, где встретится с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко сегодня отправляется с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки для участия в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время визита в течение 18-21 сентября Порошенко выступит с речью в ходе общих прений Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН и по вопросам противодействия использованию интернета в террористических целях.

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Также президент намерен представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

В рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч Порошенко с лидерами стран мира, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме заявили, что встреча лидеров Украины и США состоится в четверг, 21 сентября.