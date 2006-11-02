Ющенко поддерживает Луценко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который является почетным председателем партии «Народный Союз Наша Украина», подчеркивает необходимость согласованной позиции фракции «Наша Украина» в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с членами фракции «Наша Украина» в Секретариате Президента.

«Логика совместных действий, согласованных действий – я думаю, это то ключевое, что должно быть», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил: «Я думаю, вы прекрасно понимаете, насколько недопустимы сепаратные решения, и когда мы говорим о блоке политических сил и каких-то сепаратных договоренностях относительно поддержки тех или других вопросов, или блокировании тех или других людей».

По словам В.ЮЩЕНКО, от того, будет ли позиция фракции по тем или иным вопросам согласованной, будет зависеть и мощь самой фракции, и понимание целей, которые она преследует, а также методов, которыми она их достигает.

В.ЮЩЕНКО отметил, что блок «Наша Украина» был, есть и всегда будет той политической силой, которая отстаивает украинскую демократию.

«Несмотря на все обстоятельства, которые складываются в команде наших предыдущих партнеров, диалог с провластными силами, несмотря на все сложности, я убежден, что в повестке дня самым оригинальным стоит вопрос: удастся ли сегодня создать то понимание политических сил, которые представляют восточные и западные регионы Украины, будет ли продолжаться то, что было в предыдущие 14 лет?», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Отметив, что он понимает некоторых народных депутатов, сердца которых переполнены ощущением того, что формировать какую-то перспективу дальнейших переговоров не является возможным, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что с другой стороны вопрос диалога, вопрос формирования общей позиции хотя бы на ключевые приоритеты, должен быть всегда актуальным в отношениях «Нашей Украины» с любой политической силой.