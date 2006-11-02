О чем сожалеет Зварич

Отправленный вчера Верховной Радой Украины в отставку с должности министра юстиции Украины Роман ЗВАРИЧ сожалеет, что ему не удалось уменьшить уровень коррупции в сфере нотариата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я убежден, что это явление очень распространено в сфере нотариата”, - заявил экс-министр. Он отметил, что начал проверки информационного центра “Информюст”, однако столкнулся с противостоянием руководства этого центра этим проверкам.

В то же время, экс-министр отметил то, что и в дальнейшем будет требовать осуществления проверок этого центра уже сотрудниками Контрольно-ревизионного управления.

Говоря о своих достижениях в должности министра, Р.ЗВАРИЧ отнес к таким разработку пакета антикоррупционных законов, внесенных позже Президентом Украины в парламент, свою работу в направлении улучшения защиты прав детей, а также открытие совместно с Еврокомиссией Центра по адаптации украинского законодательства к стандартам ЕС.

Р.ЗВАРИЧ также поблагодарил коллектив центрального аппарата Министерства юстиции за сотрудничество и отметил, что этот коллектив является “наиболее профессиональным” среди коллективов всех других министерств и ведомств.