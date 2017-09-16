Луценко заявляет о завершении расследования почти всех дел в отношении окружения Януковича

ГГенеральный прокурор Юрий Луценко заявляет о завершении расследования почти всех дел в отношении окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

Читайте такжеЛуценко рассказал, когда дела Януковича и экс-глав МВД и СБУ за приказ стрелять в активистов Майдана передадут в судКак передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сегодня в Киеве.

«Мы сегодня находимся в стране, где в суде судят экс-президента Януковича за государственную измену, и это сигнал не для Януковича и его команды, это сигнал для всех президентов и для всех чиновников, которые будут сегодня и завтра. Я уверен, что это главное достижение», - добавил он.

«Второе - мы фактически закончили почти все, кроме отдельных случаев, дела в отношении окружения Януковича. Следствие завершено, наступает фаза судебных процессов», - отметил Луценко.