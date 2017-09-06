Суд по делу о госизмене Януковича перенесли на 21 сентября

Оболонский районный суд г. Киева частично удовлетворил ходатайство защитника экс-президента Виктора Януковича, подозреваемого в государственной измене, Максима Герасько о предоставлении ему дополнительного времени для ознакомления с материалами дела.

Как передает корреспондент УНИАН, суд объявил перерыв в заседании до 14:00 21 сентября.

Председательствующий судья Владислав Девятко подчеркнул, что поскольку Герасько должен был начать ознакомление еще 18 августа, этого времени вполне достаточно для ознакомления с делом.

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Как сообщал УНИАН, на предыдущем заседании, 17 августа, коллегия судей Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство бывшего адвоката Януковича Виталия Мешечко о самоотводе.

Суд также поручил Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить экс-президенту нового адвоката.

Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.